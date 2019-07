‘Zwarte hesjes’ bestormen Panthéon Parijs

Een grote groep migranten heeft het monumentale Panthéon in Parijs bestormd en een deel enkele uren bezet gehouden. Ze eisten papieren waarmee zij in Frankrijk mogen blijven. De politie ontruimde het gebouw en liet de demonstranten kalm via een achteringang vertrekken.

Bij de ontruiming werden enkele tientallen demonstranten gearresteerd bij controles van hun identiteit.

De groep van 200 tot 300 migranten, vooral uit West-Afrika, noemt zich de „zwarte hesjes”, verwijzend naar de gele hesjes die de afgelopen maanden op plaatsen in heel Frankrijk hebben gedemonstreerd tegen het beleid van de regering van Emmanuel Macron. Ze kregen buiten het gebouw steun van nog eens honderden sympathisanten.

Enkele tientallen politiemensen hielden de demonstranten aan een kant van het gebouw. Toeristen die op dat moment in het gebouw waren, werden naar buiten begeleid.

Het Panthéon is een monument in het Quartier Latin waar veel beroemde Fransen een graf hebben zoals Voltaire, Marie Curie en Victor Hugo.