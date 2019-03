Zwarte dozen rampvliegtuig Ethiopië gevonden

De zwarte dozen met vluchtgegevens van de zondag in Ethiopië gecrashte Boeing 737 MAX-8 zijn maandag teruggevonden. Onderzoekers vonden de onderdelen op de plaats van de crash. Het gaat om de cockpit-voicerecorder en de flight-datarecorder, meldde de Ethiopische staatstelevisie.

Het passagiersvliegtuig was op weg van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba naar Nairobi in Kenia. Enkele minuten na het opstijgen crashte het splinternieuwe toestel. Alle 157 mensen aan boord kwamen om het leven.

Door de crash zijn vragen gerezen over de veiligheid van de Boeing 737 MAX-8, een nieuw model. In oktober stortte eenzelfde toestel neer van Lion Air in Indonesië.