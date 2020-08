Zwarte beer valt wandelaars in Mexico lastig

Maak wilde dieren niet mak door ze te voeren. Dat leren dagjesmensen op de Veluwe, waar wilde zwijnen opdringerig worden omdat ze van bezoekers eten krijgen. Deskundigen vrezen ook dat Veluwse en Brabantse wolven hun schuwheid gaan verliezen – bijvoorbeeld doordat ook zij worden gevoederd.

En dan zijn deze dieren pas echt gevaarlijk voor mensen. In Mexico maken ze zoiets mee met een beer. Daar is ophef over een video, gemaakt in het Ecologisch Park Chipinque. Je ziet wandelaars die worden lastig gevallen door een zwarte mannetjesbeer. Een van hen vindt het ook wel leuk en maakt een selfie met het dier.

Deze week meldde de BBC dat de beer is gevangen en gecastreerd. Dat laatste gebeurde om hem minder agressief te laten zijn als hij naar een ander park is overgebracht en daar zijn plekje moet zien te vinden. Door bijvoeren hebben bezoekers de beer zó mak gemaakt dat ie brutaal is geworden. Mexicanen die bij het park wonen vinden Chipi –zoals ze hem noemen– wel leuk. Ze zijn dan ook fel tegen zijn verhuizing.