Zwarte beer doodt vrouw in Canada

Een 62-jarige Amerikaanse is om het leven gekomen door een zeldzame aanval door een zwarte beer in Canada. Dat gebeurde op een afgelegen eiland in het Rainy Lake, in het zuiden van de staat Ontario.

De vrouw was samen met haar moeder op vakantie op Red Pine Island bij de grens met de VS. Toen zij ’s avonds de vakantiehut verliet om haar honden te controleren en niet terugkeerde, alarmeerde de moeder de politie, aldus de BBC donderdag.

Toen de politiemensen bij het eiland arriveerden, zagen zij de beer staan bij het levenloze lichaam van de vrouw. De politie schoot het dier dood.

Aanvallen door zwarte beren komen vrijwel niet voor, omdat de dieren mensen mijden. Het kadaver van de beer wordt onderzocht om de oorzaak van zijn agressie te achterhalen. Volgens de politie waren nog twee andere zwarte beren in het gebied gezien die zich agressief gedroegen. Naar die dieren wordt gezocht.