Zware zeebeving bij Kreta

Het Griekse eiland Kreta is opgeschrikt door een zware zeebeving. Die had volgens de eerste berichten een kracht van 6,0 of 6,1 en zou ook zijn gevoeld in andere delen van het land. „Het was een zware aardbeving. Het hele eiland trilde, maar gelukkig is tot dusver geen schade gemeld”, zei gouverneur Stavros Arnaoutakis tegen Griekse media.

Het Europees-mediterraan seismologisch centrum (EMSC) meldt dat het epicentrum van de beving zich bevond op tientallen kilometers diepte, tussen de eilanden Kreta en Kythira. Het zuiden van Europa is een dag eerder ook al getroffen door dergelijk natuurgeweld. Toen veroorzaakte een aardbeving met een kracht van 6,4 een ravage in Albanië. Daar zijn tot dusver 25 lichamen geborgen.