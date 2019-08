Zware tyfoon aan land in zuiden van Japan

Tyfoon Francisco is dinsdagochtend lokale tijd aan land gekomen in het zuiden van Japan. De storm beweegt zich met 20 kilometer per uur in de richting van de stad Miyazaki in de regio Kyushu. In de regio Kyushu wonen ruim 12 miljoen mensen.

De Japanse meteorologische dienst meldt dat er winden van 126 kilometer per uur zijn gemeten. In de regio zijn 137 binnenlandse vluchten geannuleerd vanwege de storm.

De tyfoon zorgt waarschijnlijk ook voor overstromingen door hevige regenval in de regio’s Kyushu en Shikoku in het zuiden van Japan.