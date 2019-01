Zware sneeuwval in deel Griekenland

Zware sneeuwval heeft grote delen van Noord- en Midden-Griekenland veranderd in een winterlandschap en gezorgd voor aanzienlijke verkeersproblemen. Volgens de staatstelevisie ERT was het voor sneeuwploegen moeilijk om de belangrijke noord-zuidverbinding sneeuwvrij te houden. De weg verbindt de havenstad Thessaloniki met Athene.

Op de luchthaven van Thessaloniki brachten honderden mensen de nacht door, omdat veel vluchten waren geannuleerd. Sommige vliegtuigen landden in Skopje in Macedonië of in Timisoara in Roemenië. De passagiers zouden per bus naar Griekenland worden gebracht, zo werd gezegd.

Veel landwegen in Midden- en Noord-Griekenland zijn alleen toegankelijk met sneeuwkettingen. In sommige regio’s is de elektriciteit uitgevallen, meldde de staatsradio. Het zal de komende dagen blijven sneeuwen.