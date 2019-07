Zware naschok in Californië

Het zuiden van Californië is vrijdag opgeschrikt door een zware naschok, die volgens het Amerikaans seismologisch instituut USGS een kracht had van 5,4. Het epicentrum lag tussen Ridgecrest en Searles Valley, waar de impact van de aardbeving een dag eerder - magnitude 6,4 - ook het grootst was.

Volgens de lokale media waren de inwoners van de streek nog bezig de aangerichte schade te inspecteren en de rommel op te ruimen toen de grond opnieuw begon te trillen. Ook ditmaal werd de schok tot in de verre omtrek - Las Vegas, Fresno en Los Angeles - gevoeld.

De beving van donderdag was de zwaarste in de regio in meer dan twintig jaar. De gevolgen vielen mee. Er zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen, wel een aantal gewonden. Enkele huizen brandden af na het breken van de gasleiding. Ook raakten gebouwen en wegen beschadigd.