Zware maatregelen in Israël tegen coronavirus

Nederlanders vertelden me de afgelopen dagen dat ze hun geplande reis naar Israël hebben afgezegd. Israël verplicht namelijk iedereen die het land binnenkomt veertien dagen in quarantaine te gaan.

De maatregel duurt twee weken en geldt voor iedereen – Israëliërs én toeristen. Sommigen geloven dat ze eind deze maand alsnog naar Israël kunnen. Maar Israël zal de afsluiting naar alle waarschijnlijkheid verlengen.

Woensdagavond liet de regering weten bijeenkomsten met meer dan honderd mensen te verbieden. Wij gaan onze kerkdienst online volgen. Donderdag zei premier Benjamin Netanyahu dat scholen en universiteiten in elk geval tot midden april dichtgaan. Kleuterscholen, scholen voor bijzonder onderwijs en internaten blijven gewoon open. Volgende week zal het ministerie van Gezondheid mogelijk verdere stappen aankondigen.

De winkels bij ons in de buurt blijven volgestouwd met producten. Sommige artikelen zullen in de eerste helft van april niet meer voorradig zijn, maar dat heeft te maken met Pesach, het feest van de ongezuurde broden. Dit jaar zal het feest anders zijn, omdat in de Oude Stad van Jeruzalem duizenden Joodse en christelijke pelgrims uit het buitenland gaan ontbreken.

De maatregelen die Israël neemt zijn ingrijpend, maar verstandig. De gevaarlijke ziekteverwekker grijpt namelijk razendsnel om zich heen. Vooral in landen met regeringen die geen drastische stappen durven te zetten. „We hebben nu te kampen met een zich voortdurend ontwikkelende gebeurtenis, en we weten niet hoe het zal eindigen”, zei premier Netanyahu. Hij riep in verband met de noodsituatie in de wereld op tot een tijdelijk noodkabinet van nationale eenheid, dat Israël waarschijnlijk zal krijgen. „Samen zullen we tienduizenden burgers redden.”

Het aantal vastgestelde gevallen in Israël stond vrijdagmiddag op circa 130 en in de Palestijnse gebieden op de Westoever op 30. In de Gazastrook, het gebied met een zeer zwak gezondheidssysteem, zijn nog geen besmettingen vastgesteld.

De hotelbranche in Israël houdt rekening met zware klappen. Maar de hotels hebben een aantal goede jaren gehad, waarin ze vaak woekerprijzen vroegen. Niet voor niets gingen Israëliërs vaak naar het buitenland omdat vakanties daar minder duur zijn. De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al en andere maatschappijen krijgen eveneens verliezen te incasseren. El Al stopt volgende week de vluchten naar de meeste bestemmingen. Duizend werknemers krijgen ontslag en anderen gaan op onbetaald verlof. Ook restaurants en winkelcentra moeten rekening houden met dalende omzetten.

Hightechbedrijven in Israël zullen voorlopig weinig gevolgen ondervinden. Bedrijven die zich specialiseren in videoverbindingen doen het goed. De vraag naar videoconferenties neemt namelijk toe. Met live-verbindingen kunnen conferentiegangers fysieke ontmoetingen en vliegtuigcabines vermijden.

Wat de economie betreft, zal veel afhangen van de vraag hoe lang de crisis gaat duren.

De krant Ha’aretz schreef dat wetenschappers van het Israëlische Instituut voor Biologisch Onderzoek in Nes Ziona naar verwachting in de komende dagen bekend zullen maken dat ze een vaccin tegen het virus hebben ontwikkeld. Dan moet het middel nog worden getest. Hopelijk zal het klaar zijn als de volgende winter begint.