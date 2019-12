Zware kritiek Noord-Korea op VS en VN

Het Noord-Koreaanse ministerie van Defensie heeft de Verenigde Staten en de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties sterk bekritiseerd. Het land zegt een reactie paraat te hebben voor mogelijke sancties die Washington wil opleggen aan Pyongyang.

„Wij hebben niets te verliezen en zijn klaar om te reageren”, zei een medewerker van het ministerie tegen het staatspersbureau KCNA. „Het was dom van de VS om de Veiligheidsraad bijeen te roepen. Die organisatie is niets meer dan een politiek middel om de Amerikaanse belangen te verdedigen.”

De VS hopen de gesprekken met Noord-Korea te hervatten, maar uit de teksten van de Noord-Koreanen blijkt dat die daar niet op zitten te wachten. „De VS hebben ons niets te bieden als we weer in gesprek treden met ze.”