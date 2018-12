Zware explosie bij Griekse nieuwszender

Bij het gebouw van de Griekse televisiezender Skai in Athene heeft zich een zware explosie voorgedaan. De aanslag was eerder in de nacht van zondag op maandag telefonisch aangekondigd bij een ander televisiestation. Niemand raakte gewond, volgens Skai.

Foto's tonen puin en scherven in en bij het oorspronkelijk bijna volledig glazen kantoorgebouw. Volgens mediaberichten zou de ontploffing zijn veroorzaakt door ongeveer 5 kilo explosief materiaal. De politie zoekt met antiterrorismeteams naar de daders. De verdenking gaat uit naar Griekse links-extremisten.