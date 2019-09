Zware buit in kinderwagen nekt inbreekster

Een vermeende inbreekster die haar loodzware buit vervoerde in een kinderwagen, is bij toeval tegen de lamp gelopen. Het viel agenten in het Amerikaanse Bakersfield (Californië) op dat de vrouw moeite had het wagentje vooruit te duwen. Bij nadere inspectie bleek ze geen kind te vervoeren, maar ruim 6000 dollar (ruim 5444 euro) aan kwartjes, bericht een lokale krant.

De 29-jarige vrouw probeerde naar verluidt nog weg te rennen, maar kon worden opgepakt. Ze wordt onder meer verdacht van inbraak, drugsbezit en verzet tegen haar arrestatie. Het muntgeld dat ze vervoerde bleek gestolen te zijn uit een woning.

De buit van de vrouw is teruggebracht naar de rechtmatige eigenaar. Het is niet bekendgemaakt waarom die 6000 dollar aan kwartjes in huis had. Wel is duidelijk waarom de vrouw moeite had haar buit te vervoeren in de ‘vluchtwagen’. De muntjes wegen 5,67 gram per stuk.