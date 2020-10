Zware aardbeving in Egeïsche Zee

In de Egeïsche Zee heeft zich vrijdagmiddag een zware aardbeving voorgedaan. Volgens lokale Turkse en Griekse media zijn gebouwen en wegen beschadigd.

De aardbeving had volgens het seismologisch instituut in Athene een kracht van 6.6. Het epicentrum lag ten noorden van het Griekse eiland Samos, zo’n 17 kilometer van de kust van de Turkse provincie izmir . De schokken waren tot in de Griekse hoofdstad en het eiland Kreta te voelen. Het Amerikaans seismologisch instituut USGS spreekt van een kracht van 7.0. Volgens de Turkse Autoriteit voor Rampen- en Noodhulpdiensten vonden de bevingen rond 12.50 uur (Nederlandse tijd) plaats op een diepte van 16,5 kilometer.

De Turkse krant DailySabah zegt dat de autoriteiten melden dat er vooralsnog geen meldingen zijn van slachtoffers of wijdverspreide schade. Veel mensen zouden in paniek de straat op zijn gegaan. Video’s en foto’s op de sociale media, tonen echter zware schade aan sommige gebouwen in de provincie Izmir.

De locoburgemeester van Samos zei tegen de Griekse publieke omroep ERT dat „de muren van sommige huizen zijn afgebrokkeld en verschillende gebouwen beschadigd zijn”. Ook op Samos gingen veel mensen in paniek de straat op.

Volgen een Griekse seismoloog kan een tsunami niet worden uitgesloten. Inwoners van het eiland Samos, met een bevolking van ongeveer 45.000 mensen, werden verzocht om weg te blijven van de kust.