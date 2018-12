Zware aardbeving bij Kamtsjatka

In de Beringzee ten oosten van het Russische schiereiland Kamtsjatska is op een diepte van ruim 9 kilometer en zware aardbeving geweest met een kracht van 7,4. Dat heeft het seismologisch instituut van de VS (USGS) donderdag gemeld. Aanvankelijk werd zelfs een kracht van 7,8 doorgegeven. Het Russisch ministerie van Noodsituaties zei dat de krachtige schok in het verre oosten van het land volgens de eerste berichten geen schade heeft aangericht.

Het epicentrum lag 82 kilometer ten westen van Nikolskoje op Beringeiland (Ostrov Beringa). Er werd een tsunamiwaarschuwing uitgevaardigd. De golven zouden ook de kust van Kamtsjatska kunnen bereiken. Volgens de Russische autoriteiten is het gevaar voor overstromingen inmiddels geweken. De streek is bovendien zeer dunbevolkt.