Het westen van Griekenland is getroffen door een aardbeving. Het epicentrum van de beving met een kracht van 7.0 lag in de Ionische Zee tussen de zuidkant van Italië en de westkant van Griekenland in de buurt van het eiland Zakynthos, meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS.

Volgens het Europees seismologisch centrum EMSC was de beving zo’n 46 kilometer ten zuidwesten van Zakynthos en had die een kracht van 6.6. Er is nog geen informatie over mogelijke schade.