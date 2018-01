Zware aardbeving bij Alaska

Bij Alaska heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,9 plaatsgevonden. Eerder werd een kracht van 8,2 gemeld, maar dit is bijgesteld door het geologisch onderzoekscentrum USGS. Het epicentrum van de beving bevond zich op 250 kilometer ten zuiden van Chiniak op 10 kilometer diepte.

Er is een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor delen van Alaska, Canada, de gehele westkust van de Verenigde Staten en Hawaï.

Het is nog niet bekend of de beving schade of slachtoffers heeft veroorzaakt. Alaska is een van de dunst bevolkte staten van de Verenigde Staten.