„Zware aanvallen Syrisch leger op Idlib”

Samen met bondgenoot Rusland heeft Syrië zaterdag zware luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de provincie Idlib. Die geldt als de laatste grote enclave die nog in handen is van opstandelingen tegen president Bashar al-Assad. Het Observatorium voor Mensenrechten meldde dat zeker vier mensen zijn gedood.

Veel strijders in Idlib behoren tot jihadistische groepen. Er bevinden zich echter ook miljoenen burgers in het gebied dat grenst aan Turkije. Dat land vangt al zo’n 3,5 miljoen gevluchte Syriërs op en vreest voor een nieuwe vluchtelingenstroom.

Turkije probeerde Rusland en Iran, twee bondgenoten van Syrië, vrijdag nog te overhalen tot een wapenstilstand voor Idlib. Moskou en Teheran maakten echter duidelijk dat ze daar niets voor voelen. President Vladimir Poetin zei dat Damascus het recht heeft haar „volledige nationale territorium te controleren”.