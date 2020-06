Zwangere olifant in India dood na eten ananas met explosieven

Een zwangere olifant in het zuiden van India is gestorven na het eten van een ananas die was gevuld met explosieven. Dat maakten de autoriteiten woensdag bekend. Het wilde dier was verdwaald en at het fruit toen het explosief ontplofte.

De olifant had ernstige verwondingen aan de mond en overleefde het uiteindelijk niet. Wat voor explosieven er in het fruitstuk zaten, is nog onduidelijk. „We zoeken de mensen die verantwoordelijk zijn voor haar dood”, laten de autoriteiten weten.

Vorige maand vond ook al een dergelijk incident plaats in India. Ook toen werd een olifant zwaargewond aangetroffen, die vermoedelijk een explosief in zijn mond had. De zaak leidde tot veel verontwaardiging op sociale media.