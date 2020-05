Zwager Asia Bibi vermoord

De zwager van Asia Bibi, een Pakistaanse christelijke vrouw die jarenlang in de gevangenis zat vanwege een blasfemieaanklacht, is maandag vermoord in de stad Sheikhupura in de provincie Punjab in Pakistan.

Dat blijkt uit een dinsdag opgesteld First Information Report (FIR) van de Pakistaanse politie. Volgens het rapport was zwager Younas Masih maandag aan het werk gegaan op een boerderij, maar kwam hij ’s avonds niet thuis. De vader van twee kinderen werd de volgende ochtend met een doorgesneden keel op het land aangetroffen.

De broer van Masih verdenkt de weduwe van de moord. Hij stelt in het politierapport dat zijn schoonzus Najma Bibi een buitenechtelijke affaire heeft met Bagu Dogar. Laatstgenoemde zou met enkele handlangers Masih om het leven hebben gebracht, in opdracht van Najma Bibi.

Vooralsnog zijn er geen concrete aanwijzingen dat de moord te maken heeft met de blasfemiezaak van Asia Bibi. De christin zat jarenlang gevangen in een Pakistaanse dodencel vanwege vermeende godslastering. Het hooggerechtshof van Pakistan sprak haar in oktober 2018 vrij.

Het is echter niet voor het eerst dat iemand die wordt geassocieerd met Bibi in koelen bloede wordt vermoord. In 2011 werd Salman Taseer, de gouverneur van provincie Punjab, doodgeschoten nadat hij opriep de Pakistaanse christin gratie te verlenen.

Ook de minister van Religieuze Minderheden, Shahbaz Bhatti, werd vanwege openlijke kritiek op de Pakistaanse blasfemiewetgeving om het leven gebracht. De advocaat van Bibi, Saif ul-Malook, moest in november 2018 Pakistan ontvluchten na bedreigingen van extremisten.