Zwaargewonden gevallen door treinongeluk in Schotland

Bij de ontsporing van een passagierstrein in Schotland woensdag op de route Aberdeen - Glasgow zijn zwaargewonden gevallen. De trein van ScotRail was onderweg naar Glasgow. ScotRail is via de onderneming Abellio dochter van de Nederlandse Spoorwegen. NS-baas Roger van Boxtel noemde het in een tweet een afschuwelijk treinongeluk, mogelijk veroorzaakt door een aardverschuiving. De Britse en Schotse premiers, Boris Johnson en Nicola Sturgeon spraken beiden van een zeer ernstig ongeluk.

De trein van ScotRail ontspoorde ongeveer 25 kilometer ten zuidoosten van Aberdeen in de gemeente Stonehaven door nog onbekende oorzaak. Stonehaven is woensdag voor een deel ondergelopen als gevolg van hevige regenval. De oorzaak van het treinongeluk is waarschijnlijk een aardverschuiving die is veroorzaakt door dat noodweer, dat de streek in de nacht van dinsdag op woensdag heeft geteisterd.

Rookwolken op de plek van het ongeluk zijn van grote afstand zichtbaar. Volgens ooggetuigen is de aandrijvingsmotor in brand gevlogen.