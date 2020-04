Door een explosie op een schip op een werf in Denemarken zijn drie mensen zwaargewond geraakt. De slachtoffers zijn per helikopter naar een ziekenhuis in Kopenhagen gebracht, aldus de lokale politie donderdag.

Het gaat waarschijnlijk om een gasexplosie tijdens werkzaamheden aan het schip in de havenstad Grenaa. Twee andere personen liepen mogelijk een rookvergiftiging op.