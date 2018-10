Zwaargewonden door explosie in flat Moldavië

In de Moldavische hoofdstad Chisinau zijn meerdere mensen zwaargewond geraakt door een grote explosie in een flatgebouw. De knal heeft een flinke ravage aangericht, zeker drie verdiepingen raakten beschadigd.

Op foto’s is te zien dat de ontploffing een groot gat heeft achtergelaten in de gevel van het gebouw met zo’n twintig verdiepingen. De straat ligt bezaaid met puin. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Volgens lokale media had een bewoner op zijn balkon meerdere gasflessen opgeslagen en is daar iets mis mee gegaan.