Zwaargewonde na botsing ambulance tegen paal

Een persoon is zwaargewond geraakt nadat een ambulance tegen een lantaarnpaal aanreed in het Belgische Genk. De persoon zat in de ambulance en werd met lichte klachten naar het ziekenhuis van Overpelt vervoerd toen de ambulance tegen de lantaarnpaal botste.

Ook de bestuurder van de ambulance en de verpleegkundige zijn lichtgewond geraakt en moesten naar het ziekenhuis ter controle.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur. De bestuurder van de ambulance zei dat hij plotseling uit moest wijken voor een andere auto, waardoor hij de controle over de ambulance verloor. Daarop knalde die tegen een lantaarnpaal op de middenberm.

De brandweer moest de gewonde mensen uit de ambulance bevrijden.