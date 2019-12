Tijdens een kerstviering in een pastorie in het Oost-Duitse Bad Schlema, bij Chemnitz, is op kerstavond een 51-jarige man neergestoken en zwaargewond geraakt.

De viering was bedoeld voor de armen. Toen er cadeaus werden uitgedeeld ontstond er ruzie tussen verschillende mannen, onder meer uit Syrië en Iran. Toen hij de vechtersbazen uit elkaar wilde halen werd het 51-jarige slachtoffer, een medewerker van de pastorie, met een mes gestoken. Een 34-jarige Iraniër liep lichte verwondingen op.