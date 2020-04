Zwaar getroffen Spanje laat teugels iets vieren

Spanje heft met ingang van maandag de totale lockdown op. Maar veel reden tot optimisme over de coronacrisis is er nog niet.

Met de versoepeling van de quarantaine keert Spanje terug naar de situatie van twee weken geleden. Dat wil zeggen dat ook de zogenoemde niet-essentiële sectoren van de economie weer aan de slag kunnen. Wel blijven scholen, de horeca en de detailhandel gesloten.

Het regeringsbesluit om de quarantaine deels op te heffen komt op het moment dat Spanje bovenaan de wereldranglijst van coronaslachtoffers staat. Het Zuid-Europese land heeft met ruim 150.000 het hoogste aantal vastgestelde coronabesmettingen van Europa. Wereldwijd lopen alleen in de Verenigde Staten meer mensen met het virus rond. En met meer dan 15.000 dodelijke slachtoffers staat Spanje op de tweede plaats na Italië.

Ondanks de optimistische geluiden die de regering en haar experts al wekenlang laten horen, lijkt er vooralsnog geen sprake van een dalende trend. De voorbije vijf dagen bleef het aantal doden door Covid-19 rond de 700 per dag schommelen. Het aantal nieuwe besmettingen groeide met zo’n 6.000 per dag.

„Het vuur is onder controle”, bezweerde premier Pedro Sanchez donderdag niettemin. Voor een bijna leeg parlement was dat zijn voornaamste argument om de teugels van de quarantaine te laten vieren vanaf paasmaandag, een werkdag in Midden-Spanje. Tegelijk vroeg Sanchez het parlement om een verlenging van de noodtoestand met twee weken tot 26 april.

Critici vrezen echter dat met de hervatting van de arbeidsmobiliteit de statistieken over twee weken zullen verslechteren. Dat is de gemiddelde periode die verstrijkt tussen besmetting en openbaring van de ziekte. De ervaringen in Singapore kunnen als voorbeeld dienen. Singapore zag zich gedwongen om voor de tweede keer een totale lockdown in te stellen, nadat de versoepeling van de beperkende maatregelen tot een nieuwe golf van besmettingen had geleid.

Tegen deze achtergrond maande de Wereldgezondheidsorganisatie woensdag nog tot voorzichtigheid. De VN-organisatie deed een dringende oproep aan de internationale gemeenschap om strikte beperkingen van de mobiliteit voorlopig te handhaven.

De opheffing van de totale lockdown viel niet overal goed. „Roekeloos”, noemde de Catalaanse premier Quim Torra het besluit van Sanchez. Volgens de experts van de Catalaanse regering zou de strikte quarantaine zeker nog twee weken voortgezet moeten worden. Gedeeltelijke opheffing van de maatregelen zou daarna alleen verantwoord zijn na het massaal testen van de bevolking.

Volgens Sanchez voert Spanje 20.000 coronatests per dag uit, „meer dan welk ander land in Europa”. Dat klopt niet. Zo test Duitsland 350.000 personen per week, ruim tweemaal zo veel.