Zuurstoftoevoer op Russisch deel ISS valt uit

Het zuurstoftoevoersysteem in een module op het Russische deel van het internationaal ruimtestation (ISS) is uitgevallen, maar de bemanning verkeert niet in gevaar, zei het Russische ruimteagentschap Roskosmos donderdag.

De zuurstoftoevoer op de Zvezda-module in het laboratorium viel woensdag laat uit, maar een tweede systeem op het Amerikaanse gedeelte werkt normaal, vertelde een woordvoerder van Roskosmos.

„Niets bedreigt de veiligheid van de bemanning en het ISS”, zei de woordvoerder, en hij voegde eraan toe dat reparatiewerk om het probleem op te lossen donderdag zou worden uitgevoerd.

Het probleem ontstond toen drie nieuwe bemanningsleden - twee Russische kosmonauten en een Amerikaanse astronaut - woensdag bij het ISS aankwamen om het huidige aantal bemanningsleden aan boord op zes te brengen.

Het probleem is het jongste incident op het ISS nadat de bemanning in augustus een luchtlek aan boord had ontdekt.

Roskosmos benadrukte destijds dat het lek niet significant was en geen gevaar opleverde. Maar een deel van het probleem was om precies te achterhalen waar het vandaan kwam.

De bemanning denkt dat ze nu de bron van het lek heeft gevonden. Roskosmos zegt dat ze nauwkeurige instructies krijgt om het lek te repareren.