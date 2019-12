‘Zuurstof in zee neemt razendsnel af’

Het zuurstofgehalte in de zeeën op de wereld loopt ongekend snel terug en dat bedreigt diverse vissoorten. Daarvoor waarschuwt een groep deskundigen in een rapport dat zaterdag bij de klimaattop in Madrid is gepresenteerd, melden diverse internationale media.

De oorzaken van het verdwijnen van zuurstof uit het zeewater zijn de opwarming van de aarde en intensieve landbouw. De afgelopen vijftig jaar is het aantal zogenoemde dode zones, waar geen zuurstof in het water zit, verviervoudigd. Het aantal gebieden met een gevaarlijk laag zuurstofgehalte is toegenomen van 45 naar zeker 700.

Volgens deskundigen van de Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUCN) worden vissoorten als haai, tonijn en marlijn daardoor bedreigd in hun voortbestaan.