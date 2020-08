Twee zusjes van 3 en 14 jaar zijn zondag om het leven gekomen doordat een boom op de tent viel waarin zij lagen te slapen op een camping in Italië. Een derde zusje liep slechts wat kneuzingen op terwijl de ouders ongedeerd bleven.

Het incident was op een camping in Marina di Massa in Toscane. De ongeveer 4,5 meter hoge populier werd zondagochtend vroeg omgeblazen tijdens een zwaar onweer. De slachtoffers komen uit de omgeving van Turijn en waren op vakantie.