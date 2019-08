Zus schutter onder doden schietpartij Dayton

DAYTON (ANP)/AFP) - De zus van de schutter is een van de negen mensen die gedood zijn bij de schietpartij in Dayton, Ohio. Dat hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt.

Megan Betts, „een 22-jarige blanke vrouw, is een van de slachtoffers”, zei politiechef Matt Carper. „Het is de zus van de schutter Connor Betts.”

Betts schoot in de nacht van zaterdag op zondag (plaatselijke tijd) in de uitgaanswijk van Dayton negen mensen dood. Nog eens 26 mensen raakten gewond. Hij is doodgeschoten door de politie. De politie gaat ervan uit dat de dader alleen handelde. Zijn motief is nog steeds onduidelijk.

De dodelijke slachtoffers zijn vier vrouwen en vijf mannen tussen de 22 en 57 jaar oud. Zes van de doden zijn Afro-Amerikanen.