Zus Kim Jong-un aangekomen in Zuid-Korea

Een Noord-Koreaanse delegatie met de zus van dictator Kim Jong-un is gearriveerd in Zuid-Korea. Het vliegtuig met Kim Yo-jong en andere topfunctionarissen landde volgens persbureau Yonhap op het vliegveld van Incheon.

De delegatie wordt formeel aangevoerd door Kim Yong-nam, het ceremoniële staatshoofd van de dictatuur. Dat de machtsverhoudingen in de praktijk anders liggen, bleek volgens Yonhap tijdens een ontmoeting met Zuid-Koreaanse functionarissen. De negentigjarige Kim bood Kim Yo-jong daar de belangrijkste stoel aan. Ze weigerde.

De Noord-Koreaanse delegatieleden reisden later per trein door Pyeongchang. Daar wonen ze naar verwachting de opening bij van de Winterspelen. Het bezoek is bijzonder: Yo-jong is volgens Yonhap het eerste lid van de Noord-Koreaanse familiedynastie dat een bezoek brengt aan het zuidelijke buurland.