Zuma: er wordt karaktermoord op mij gepleegd

De oud-president van Zuid-Afrika Jacob Zuma zei maandag dat sommigen „karaktermoord” op hem proberen te plegen. Hij noemde hen vijanden. Dat zei de 77-jarige Zuma tegenover een onderzoekscommissie die zijn rol onder de loep neemt in een grote corruptiezaak. Hij wordt verdacht van onder meer fraude en witwassen.

„Deze commissie is naar mijn idee opgericht om dingen over mij te vinden”, zei Zuma. Hij zegt dat sommigen hem weg wilden hebben en hem uit zijn positie wilden verdrijven. Zuma is sinds 2018 geen president meer van Zuid-Afrika. Hij stapte toen op voordat een motie van wantrouwen in stemming kon worden gebracht. Hij lag toen al geruime tijd onder vuur vanwege de aanhoudende beschuldigingen van corruptie. Uiteindelijk verloor hij zelfs de steun van zijn eigen partij, het ANC.

Cyril Ramaphosa, ook lid van het ANC, is sinds mei de president van Zuid-Afrika.