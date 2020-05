‘Zuinige vier landen beseffen ernst coronacrisis niet’

Nederland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk beseffen de ernst van de coronacrisis niet. Dat zegt de voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli over de vier in zuid-Europa ‘zuinige vier’ genoemde landen. De Italiaan doet „een beroep op hun verantwoordelijkheid” en waarschuwt voor „star denken” dat kan leiden tot een Europa dat in verschillende snelheden beweegt.

Volgens Sassoli zijn er lidstaten in de EU die „zich bewust zijn van de uitdagingen waar Europa door de coronacrisis voor staat”, maar deze vier zuinige landen niet. Afgelopen weekend publiceerden zij een document over een Europees herstelfonds als reactie op een Frans-Duits voorstel voor een herstelfonds van 500 miljard euro. De vier noemen geen getal maar willen niet dat steun in de vorm van giften naar zwaar getroffen landen gaat, maar als leningen. Italië wees dit meteen af.

„Ik vraag iedereen dit historische moment waar te maken. Iedereen profiteert van de eengemaakte Europese markt, en de landen die bezwaar maken tegen steun horen bij de landen die het meest profiteren. Ik hoop dat iedereen dat naar waarde schat”, aldus Sassoli.

Woensdag presenteert de Europese Commissie haar voorstellen voor de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027, waaraan een herstelplan wordt gekoppeld. De 27 lidstaten moeten het unaniem eens worden over de omvang van de begroting en het herstelplan.