Zuidelijk Afrika krijgt Europese steun tegen hongersnood

De Europese Unie maakt bijna 23 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp aan landen in het zuiden van Afrika die kampen met de ergste droogte in decennia. Het hulppakket moet de voedselschaarste in Zimbabwe, Zambia, Swaziland, Lesotho en Madagascar tegengaan.

Door de droogte hebben veel arme huishoudens geen toegang tot water en betaalbaar voedsel. Oogsten zijn mislukt, waardoor vooral mensen in plattelandsgebieden het zwaar hebben. De hulp moet de hongercrisis tackelen, aldus EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisismanagement). Volgens hem hebben 12 miljoen mensen in de regio te weinig te eten.

Een groot deel, bijna 17 miljoen euro, is bedoeld voor voedselhulp aan Zimbabwe, waar bijna 8 miljoen mensen (de helft van de bevolking) risico loopt op hongersnood. Ook gaat geld naar gezondheidsprojecten.