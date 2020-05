Zuid-Tirol wacht niet op Rome en trekt coronamaatregelen in

De Italiaanse provincie Zuid-Tirol opent per direct winkels en vanaf maandag onder meer ook de cafés, restaurants, kappers en musea. Ze tart daarmee de centrale regering in Rome. Die wil zeker tot 11 mei wachten om een besluit te nemen over grote versoepelingen van de beperkende coronamaatregelen.

Net als in vele andere landen staat de Italiaanse regering onder druk van de lagere overheden om de maatregelen die al weken van kracht zijn te versoepelen. Diverse Italiaanse regio’s hebben plannen ingediend om beperkingen in te trekken.

Rome wil tot 11 mei de cijfers over de verspreiding van het virus afwachten voordat grote versoepelingen worden ingevoerd. In de plannen die er nu liggen, wil de Italiaanse regering delen van de detailhandel vanaf 18 mei weer open laten gaan en kappers tot 1 juni dichthouden. Het reizen tussen de regio’s blijft voorlopig verboden.

Voor Zuid-Tirol duurt het te lang, zo blijkt uit uitspraken van het hoofd van de regio, Arno Kompatscher. „Nadat Rome na wekenlang aandringen op regionale speelruimte om te handelen geen gehoor heeft gegeven, hebben wij voor een eigen wetgevende weg uit de coronacrisis gekozen”, was zijn boodschap. Hij beroept zich op de eigen bevoegdheden van de provincie.