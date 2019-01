Zuid-Thailand maakt zich op voor storm Pabuk

Tienduizenden mensen in Zuid-Thailand hebben hun huizen verlaten uit angst voor mogelijk de zwaarste storm in decennia. De bewoners aan de kust van de provincie Nakorn Si Thammarat worden in veiligheid gebracht, aldus het ministerie van Noodhulp. Volgens de meteorologische dienst zal de storm genaamd Pabuk vrijdagavond (plaatselijke tijd) aan land komen.

De komende dagen zal de storm ook de bij toeristen populaire regio’s Phuket, Ko Samui en Krabi treffen. Alle vluchten van en naar Ko Samui zijn uit voorzorg geannuleerd, ook nu het nog matig regent, aldus een medewerker van de luchthaven. Volgens de rampenbestrijdingsdienst is nog geen sprake van een crisissituatie. In Phuket heeft het nog niet geregend. „Er is geen paniek onder de toeristen. Maar als er iets gebeurt, zijn we goed voorbereid”, zei het hoofd civiele bescherming van Phuket.