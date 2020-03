Zuid-Koreaanse ‘sekteleider’ door het stof om virusuitbraak

De leider van een geloofsgemeenschap die in verband is gebracht met veel van de ruim 4200 besmettingen in Zuid-Korea, is diep door het stof gegaan. „Het was niet onze bedoeling, maar veel mensen zijn besmet geraakt”, zei Shincheonji-hoofd Lee Man-hee (88) volgens persbureau Yonhap.

Lee wordt door zijn volgelingen gezien als een soort verlosser en door critici als een sekteleider. Hij viel tijdens de persconferentie in Gapyeong op zijn knieën terwijl betogers beledigingen naar hem schreeuwden. Lee beloofde dat zijn groep de autoriteiten zo goed mogelijk zal helpen.

De Shincheonji-gemeenschap ligt in Zuid-Korea onder vuur vanwege de epidemie. De autoriteiten in hoofdstad Seoul willen dat Lee en andere topfiguren binnen de gemeenschap worden vervolgd voor moord en andere strafbare feiten. De groep zou onvoldoende hebben meegewerkt aan het bestrijden van het virus.