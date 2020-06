Zuid-Koreaanse minister van Eenwording stapt op

De minister van Eenwording van Zuid-Korea, de contactpersoon voor de betrekkingen met Noord-Korea, heeft vrijdag ontslag genomen vanwege de oplopende spanningen op het schiereiland.

De stap komt enkele dagen nadat Pyongyang zijn verbindingsbureau met de zuiderburen had opgeblazen. De volgende dag dreigde Noord-Korea zijn militaire aanwezigheid in en rond de gedemilitariseerde zone te versterken.

President Moon Jae-in „accepteerde het voorstel van minister van Eenwording Kim Yeon-chul om af te treden”, zegt het presidentiële kantoor in een verklaring, zonder verdere details te geven.

Kim had woensdag al aangeboden af te treden, een dag nadat het verbindingsbureau was gesloopt, en zei dat hij „de verantwoordelijkheid op zich nam” voor de verslechtering van de inter-Koreaanse betrekkingen.

Sinds begin juni heeft Noord-Korea zich meerdere malen venijnig uitgelaten over het Zuiden vanwege anti-Pyongyang-folders die worden verspreid door overlopers. Meestal zijn die aan ballonnen bevestigd of in flessen in het water gegooid.