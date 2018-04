Zuid-Koreaan klaagt oud-bondskanselier aan

Een Zuid-Koreaan klaagt de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder aan. De man houdt de Duitser verantwoordelijk voor het stuklopen van zijn huwelijk, bericht staatspersbureau Yonhap op basis van bronnen bij de rechtbank.

De 74-jarige Schröder en de 26 jaar jongere Kim So-yeon maakten in januari hun verloving bekend. De voormalige echtgenoot van de vrouw verwijt het duo een affaire te hebben gehad. Hij eist 100 miljoen won (ruim 77.000 euro) aan compensatie vanwege de „ondraaglijke psychische pijn” waar hij vervolgens onder gebukt ging.

De man betoogt verder dat zijn reputatie schade opliep door uitspraken die ex-vrouw Kim, een tolk, deed op een persconferentie. Ze zei dat ze jaren geleden was gescheiden, terwijl het huwelijk pas in november vorig jaar was beëindigd. De rechtbank in Seoul behandelt de zaak.