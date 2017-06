Zuid-Korea vindt Noord-Koreaanse drone

Het Zuid-Koreaanse leger denkt in het oosten van het land een drone te hebben gevonden afkomstig uit Noord-Korea. Volgens persbureau Yonhap gaat het om een toestel dat werd ontdekt in een bergachtig gebied in het oosten van Zuid-Korea, bij de grens met Noord-Korea.

De gecrashte drone werd in de provincie Gangwon gevonden door een bewoner van het gebied. Het projectiel zou lijken op de drone uit Noord-Korea die eerder neerstortte in de zee voor het eiland Baengnyeong, ten westen van de twee landen.