Zuid-Korea verwacht resultaat top Trump-Kim

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gelooft dat de geplande topontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump kan leiden tot de volledige ontmanteling van het Noord-Koreaanse nucleaire programma.

De top, die mogelijk in mei zal plaatsvinden, moet leiden tot verwijdering van kernwapens en het stoppen van de kernproeven op het Koreaanse schiereiland. Beide Korea’s hebben de afgelopen dagen gesprekken hierover gevoerd en de afspraak was dat Zuid-Korea de uitkomst van die gesprekken bekend zou maken aan de Amerikaanse regering.

Trump heeft de uitnodiging voor de topontmoeting met Kim aanvaard. Hij kreeg die donderdagavond via een boodschap van de Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur Chung Eui-yong, die met Kim sprak in Noord-Korea de afgelopen dagen. Aanvankelijk werd gemeld dat Trump een brief van Kim had ontvangen, maar later meldde Chung dat het om een persoonlijke boodschap ging.