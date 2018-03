Zuid-Korea treft voorbereidingen voor top

Zuid-Korea wil werk maken van het plannen van een top tussen president Moon Jae-in en dictator Kim Jong-un. Seoul wil dat topfunctionarissen uit de buurlanden later deze maand om de tafel zitten om de gesprekken tussen de leiders voor te bereiden, bericht persbureau Yonhap.

De ontmoeting tussen Moon en Kim moet eind april plaatsvinden in het grensdorp Panmunjeom. De Zuid-Koreaanse regering wijst minister Cho Myoung-gyon (Hereniging) aan om de delegatie te leiden die de voorbereidingen moet treffen voor de bijeenkomst, zei de stafchef van Moon.

De Noord-Koreaanse leider heeft voor de komende maanden vermoedelijk nog een topontmoeting op de agenda staan. De Amerikaanse president Donald Trump toonde zich eerder bereid persoonlijk met Kim in gesprek te gaan. Die ontmoeting moet overigens nog worden gepland.

De Noord-Koreaanse minister Ri Yong-ho arriveerde deze week in Zweden, dat de belangen van de VS in Pyongyang behartigt. Amerika heeft geen banden met Noord-Korea. Er wordt gespeculeerd dat het bezoek van Ri een basis moet leggen voor de historische ontmoeting tussen Trump en Kim.