Zuid-Korea: toch veel vooruitgang geboekt

Zuid-Korea heeft teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van de Amerikaans-Noord-Koreaanse top in Hanoi. Seoul had liever een akkoord gezien. „Maar het lijkt er ook op dat ze meer betekenisvolle vooruitgang hebben geboekt dan op enig ander punt in het verleden”, citeert persbureau Yonhap uit een verklaring van een woordvoerder van president Moon Jae-in.

De Zuid-Koreaanse leider Moon heeft zelf veel werk gemaakt van het verbeteren van de relatie met het stalinistisch bestuurde buurland Noord-Korea. Zijn woordvoerder zegt dat Trump duidelijk heeft gemaakt dat hij bereid is om verder te praten en bovendien optimistisch blijft. „Dat biedt een positief vooruitzicht voor de volgende bijeenkomst.”

Het democratische Zuid-Korea zegt al het mogelijk te willen doen om te zorgen dat de Amerikanen en het regime van Kim in Pyongyang met elkaar blijven praten. Volgens de woordvoerder van Moon kan de bijeenkomst in Hanoi in elk geval tot gevolg hebben gehad dat de twee leiders elkaar nu beter begrijpen. Dat kan een doorbraak volgens hem alsnog dichterbij brengen.