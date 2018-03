Zuid-Korea stuurt gezanten naar Japan en China

De Zuid-Koreaanse regering stuurt speciale gezanten naar Japan en China. De leiders van die landen worden bijgepraat over de uitkomst van het recente overleg met Noord-Korea, bericht het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

De Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur Chung Eui-yong heeft een afspraak met de Chinese leider Xi Jinping. Het hoofd van inlichtingendienst NIS, Suh Hoon, brengt dinsdag een bezoek aan de Japanse premier Shinzo Abe.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zei maandag dat de komende maanden cruciaal zijn voor de geschiedenis van zijn land. „Er komen belangrijke veranderingen aan nu een top met Noord- en Zuid-Korea en een top met de VS en Noord-Korea wordt gehouden”, zei Moon volgens Yonhap.

„Als we slagen, dan zal de wereldgeschiedenis op dramatische wijze veranderen. En de Republiek Korea zal de hoofdrol hebben gespeeld”, stelde Moon tijdens een bijeenkomst met zijn medewerkers. „Wat we in ongeveer twee maanden hopen te bereiken is een grote transitie die de wereld tot dusver niet heeft kunnen realiseren.”