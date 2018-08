Zuid-Korea stuurt gezant naar Pyongyang

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in stuurt volgende week woensdag een speciale gezant naar Pyongyang. De diplomaat moet voorbereidingen treffen voor het bezoek van Moon aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, bericht persbureau Yonhap.

De leiders ontmoeten elkaar naar verwachting volgende maand. Het wordt de eerste keer sinds zijn aantreden als president dat Moon naar Pyongyang reist, al stapte hij eerder wel symbolisch de grens over. Dat gebeurde toen hij in april een ontmoeting had met Kim in het grensdorp Panmunjom.

Het bezoek van de gezant zou ook dienen om te overleggen over over mogelijkheden de stroef verlopende gesprekken over de denuclearisatie van Noord-Korea vlot te trekken. De Amerikaanse president Trump besloot onlangs een geplande reis van zijn minister van Buitenlandse Zaken naar dat land af te blazen. Er zou te weinig vooruitgang worden geboekt.