Zuid-Korea straft topmilitair na bootblunder

De Zuid-Koreaanse regering heeft hoge militairen op de vingers getikt vanwege een blunder rond een boot met Noord-Koreanen. Dat vaartuig voer zo’n 57 uur ongehinderd door de territoriale wateren van het land en legde uiteindelijk aan in de havenstad Samcheok, bericht persbureau Yonhap.

De komst van de Noord-Koreanen bleef vorige maand onopgemerkt tot burgers de politie belden. Eén van de vier opvarenden was aan land gekomen om een mobiele telefoon te lenen. De Noord-Koreaan wilde een tante bellen die eerder al was overgelopen.

Het Zuid-Koreaanse leger is ernstig in verlegenheid gebracht door het voorval. De zee wordt onder meer in de gaten gehouden vanuit de lucht en met radarstations. Uit onderzoek is nu gebleken dat de radargegevens niet goed zijn geïnterpreteerd, waardoor de boot onopgemerkt bleef.

Het ministerie van Defensie spreekt over een „onacceptabele ernstige fout”. De verantwoordelijke commandant is uit zijn functie gezet.