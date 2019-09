Zuid-Korea: stop voorlopig met ‘vapen’

Zuid-Korea adviseert de bevolking voorlopig te stoppen met het gebruik van zogeheten e-sigaretten. De aanleiding is de bezorgdheid in de Verenigde Staten over de mogelijke gevolgen van het ‘vapen’.

In de VS zijn honderden mensen met ernstige longklachten in ziekenhuizen opgenomen na het gebruik van de e-sigaretten. „De Amerikaanse regering onderzoekt de oorzaak en gevolgen van vapen en ernstige aandoeningen aan de luchtwegen”, meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Volksgezondheid en Welzijn.

Zuid-Koreanen krijgen nu het advies de e-sigaretten niet te gebruiken tot dat onderzoek is afgerond. Het ministerie beklemtoont dat in Zuid-Korea geen meldingen zijn binnengekomen over dergelijke longaandoeningen als gevolg van vaping.