Zuid-Korea schrapt strafbaarheid abortus

Abortus is binnenkort niet meer strafbaar in Zuid-Korea. Het constitutionele hof heeft geoordeeld dat de wet uit 1953 die afbreken van de zwangerschap strafbaar maakt, onwettig is. Dat meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Zuid-Korea is een van de laatste geïndustrialiseerde landen waar abortus strafbaar is, behalve in geval van verkrachting, incest of gevaar voor de gezondheid van de vrouw. Voor het gebouw van het hof werd de uitspraak door honderden vrouwen gevierd.

De uitspraak van het hof is voorlopig nog niet van kracht. Eind volgend jaar moet de wet zijn aangepast, aldus het hof.