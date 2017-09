Zuid-Korea: plaatsing raketafweersysteem afgerond

Het Amerikaanse raketafweersysteem THAAD in Zuid-Korea is donderdag verder uitgebreid. Ondanks protesten van honderden omwonenden vervoerden de Amerikanen volgens Zuid-Koreaanse media nog eens vier raketwerpers naar een basis in Seongju, ongeveer driehonderd kilometer ten zuiden van Seoul.

Duizenden agenten moesten worden ingezet om de weg vrij te maken voor het konvooi dat het benodigde materieel vervoerde. Zo’n vierhonderd omwonenden probeerden de plaatsing van de apparatuur te verhinderen. Ze vrezen dat hun plaats een doelwit kan worden bij een Noord-Koreaanse aanval.

Door botsingen tussen betogers en agenten raakten tientallen mensen gewond. De boze omwonenden slaagden uiteindelijk niet in hun opzet. „De voorlopige plaatsing van het THAAD-systeem is vandaag voltooid”, meldden de autoriteiten volgens de krant Korea Herald.

THAAD gebruikt projectielen om raketten te onderscheppen. In Seongju bevonden zich al twee raketwerpers; daar zijn er nu nog eens vier bijgekomen. Een THAAD-batterij zou minstens zes van dergelijke raketwerpers vereisen om goed te kunnen functioneren.