Zuid-Korea opent middelbare scholen

De middelbare scholen in Zuid-Korea zijn woensdag voor het eerst dit jaar opengegaan. Scholieren met mondkapjes keerden terug naar de klas, als eersten in een gefaseerd heropeningsplan dat verdere verspreiding van het coronavirus moet voorkomen.

De start van het nieuwe semester was sinds maart al enkel keren uitgesteld, omdat Zuid-Korea aan het begin van het jaar naast China te kampen had met de eerste grote uitbraak van het coronavirus. Leraren met thermometers en handgel heetten de scholieren woensdag welkom.

De oudste scholieren op de middelbaren school (highschool) gaan als eerste weer naar school. In de gefaseerde heropening tussen 20 mei en 1 juni volgen daarna de 5,5 miljoen leerlingen op de basisschool, de middenschool en de rest van de scholieren op de highschool.

Zuid-Korea was een van de eerste landen waar het virus werd vastgesteld buiten China, waar de uitbraak begon. Het land nam direct strenge maatregelen, waardoor de piek qua aantallen nieuwe besmettingen in maart was. Afgelopen dinsdag registreerde het land 32 nieuwe gevallen. Het totaal aantal besmettingen ligt op ruim 11.000, 263 mensen zijn aan het virus overleden.