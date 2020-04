Zuid-Korea meldt minder dan 50 nieuwe coronagevallen

Zuid-Korea rapporteerde maandag voor het eerst sinds de piek eind februari minder dan 50 nieuwe gevallen van het coronavirus. Daarmee is een verdere daling te zien van het aantal dagelijkse infecties bij de grootste uitbraak van het virus in Azië buiten China.

Het Koreaanse centrum voor ziektebestrijding en -preventie zei dat er sinds zondag 47 nieuwe infecties waren, vergeleken met 81 die een dag eerder waren geregistreerd. Dat brengt het totale aantal besmettingen in het hele land op 10.284.

Het dodental steeg met 3 tot 186. Nog eens 135 mensen zijn van het virus hersteld tot in totaal 6598.

Zuid-Korea is er grotendeels in geslaagd om de epidemie voorlopig onder controle te krijgen, met ongeveer 100 of minder dagelijkse besmettingen in de afgelopen maand. Maar het was de eerste keer dat dit aantal onder de 50 zakte. Aan het begin van de uitbraak op 29 februari meldde het land 909 nieuwe gevallen.

Gezondheidsfunctionarissen dringen echter aan op grote waakzaamheid en zeiden dat de epidemie op elk moment weer kan opduiken, met kleinere uitbraken in kerken, ziekenhuizen en verpleeghuizen en besmettingen onder reizigers.